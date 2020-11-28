Выбирайте подходящую скорость! За утро на скользкой дороге съехали в кювет три грузовика, перевернулась легковушка

В волости Ляэне-Нигула в деревне Онга съехал с дороги грузовик, и в волости Мярьямаа в деревне Ванамыйза также съехал с дороги грузовик. Водители, к счастью, серьезно не пострадали.

Полиция напоминает, что дорожные условия поздней осенью изменчивые. Стоит помнить, что максимальная разрешенная скорость езды не является обязательной, всегда можно ехать немного медленнее. На летней резине сейчас не стоит ехать больше никуда, кроме ближайшей шиномонтажной мастерской.

В 8:48 в полицию сообщили, что в волости Сауэ в деревне Кохату 26-летняя женщина потеряла контроль над автомобилем KIA, машина потеряла управление и перевернулась на крышу. Женщину скорая помощь доставила в больницу, более точные обстоятельства ДТП выяснит следствие. В момент ДТП дорога в районе была скользкая. Из-за этого также съехал с дороги грузовик в волости Сауэ в деревне Керну, никто не пострадал.

Как пишет полиция, утро показало, что скользких дорог у нас хватает в разных местах по всей Эстонии. "Пожалуйста, давайте выбирать на дорогах соответствующую дорожным условиям скорость езды".

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