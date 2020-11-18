Вячеслав Гулевич получил полгода тюрьмы за отказ от дачи показаний

Предполагаемый лидер кемеровской ОПГ Вячеслав Гулевич получил еще полгода заключения за отказ от дачи показаний по уголовному делу о драке с отбывающим наказание за двойное убийство Эриком Круузимяги в Таллиннской тюрьме.
Решение вступило в силу накануне, когда Госсуд не принял в производство кассацию адвоката Гулевича, пишет RusERR.
В качестве наказания он получил 6 месяцев тюрьмы, которые были добавлены к ранее назначенному ему восьмилетнему сроку за руководство организованной преступной группировкой (это решение не вступило в законную силу — прим. ред.).
Прокуратура обвинила Гулевича в даче показаний по инциденту, произошедшем в Таллиннской тюрьме в мае прошлого года. Тогда у Вячеслава Гулевича произошла стычка с отбывающим наказание за двойное убийство Эриком Круузимяги, однако в детали столкновения посвящать следователя он отказался. В результате его обвинили в необоснованном отказе потерпевшего давать показания по уголовному делу.
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