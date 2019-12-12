Вы видели помятый спереди Vokswagen? Полиция разыскивает автомобиль, который сбил женщину в Ласнамяэ

По словам следователя, занимающегося данным случаем, во время ДТП передняя часть автомобиля могла получить повреждения. Просим всех, кто заметил такой автомобиль в районе ул. Махтра, Раадику, Мустакиви теэ или Петербури теэ, сообщить об этом полиции.

Полиция просит предприятия, у которых имеются в этом районе камеры наружного наблюдения, и водителей, имеющих видеорегистраторы, просмотреть записи за прошлые выходные — возможно, этот автомобиль попал в поле зрения ваших камер.

Полиция просит всех, кто стал свидетелем этого ДТП, либо этого водителя позвонить в полицию по номеру 612 3000 (в рабочие дни с 8 до 19 часов) либо написать письмо на адрес pohja.lmt@politsei.ee.

В этом году по всей Эстонии произошло 312 ДТП с участием пешеходов, в этих ДТП погибло 13 человек и пострадало 310 человек. За тот же период прошлого года погибло 12 человек и пострадало 286 человек.

В столичном районе Ласнамяэ в ДТП в этом году погиб один человек, пострадало 37 человек. За тот же период прошлого года погиб один пешеход и пострадало 44 пешехода.