Второй подозреваемый в причастности к убийству в Ласнамяэ задержан, третий все еще находится в бегах

В связи с подозрением в причастности к убийству полиция задержала сначала 30-летнего Максима Васильева, а теперь и 34-летнего Илью Гайдаленко.

32-летний Романа Глуховченко по-прежнему находится в бегах. Полиция просит всех, кто видел его в течение последних суток, сообщить об этом на номер 112.

PPA

22 августа утром, чуть после 8 часов, полиция получила вызов о драке на Ляэнемере теэ в Ласнамяэ. По первоначальным данным, в увеселительном заведении завязался между конфликт незнакомыми людьми. Конфликт получил продолжение на улице, где на 26-летнего мужчину напали с ножом. Мужчина получил тяжкие повреждения, его доставили в больницу, где он позже скончался. В ходе драки пострадали еще двое человек, 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, но после оказания первой помощи в больнице их направили на домашнее лечение.

По прибытию полиции трое мужчин покинули место происшествия и полиция установила, что в совершении преступления есть основание подозревать Максима, Романa и Илью. Эти мужчины являются постоянными жителями Эстонии и ранее они неоднократно наказывались в уголовном порядке.