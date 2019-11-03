Вторая попытка: маклера-мошенницу Наталью Языкову могут освободить досрочно

Как подтвердили rus.err.ee в пресс-службе суда, вопрос об УДО Языковой будет рассмотрен на заседании 14 ноября.

Ранее судебная система Эстонии один раз уже отказала Языковой в условно-досрочном освобождении.

Обвинительный приговор в отношении Натальи Языковой вступил в законную силу в декабре прошлого года.

Как мы ранее сообщали, суд признал ее виновной и приговорил к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы, а также обязал ее компенсировать ущерб по гражданским искам. Всего против нее было 19 таких заявлений, из них 18 от частных, одно — от юридического лица: единственному юридическому лицу, фирме Bondora Языкова должна вернуть 36 668,94 евро, а сумма ущерба, нанесенного частным лицам, составила 253 161,5 евро.