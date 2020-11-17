Всё решали часы: вертолет Департамента полиции и погранохраны нашел пропавшего в лесу человека

16 ноября примерно в 15 часов полиция получила сообщение, что в 12 часов в деревне Кумма волости Кехтна Раплаского уезда из дома в неизвестном направлении ушел 62-летний мужчина, жизнь и здоровье которого могут быть в опасности. Полицейские, а также кинолог с собакой приступили к поискам мужчины.

Руководитель патрульной службы Раплаского отделения полиции Маргус Калдма сказал, что в поисках сразу задействовали и вертолет, так как уже стало темнеть, а, по словам близких, мужчина ушел из дома без верхней одежды.

„В данной ситуации надо было действовать быстро, поэтому мы вместе с командой вертолета стали сразу проверять близлежащий лес. Вертолет начал поиски в 16.40, а в 17.30 пропавший уже был найден примерно в 500 метрах от дома, — рассказал Калдма. — Мужчина был в труднодоступном месте, а из-за холода ему было тяжело идти, поэтому его подняли на борт вертолета и доставили в больницу".

„Жизнь показывает, что при стечении нескольких плохих обстоятельств человек может пропасть и рядом с домом. Я очень рад, что нам удалось его найти на считанные часы. Ночь в лесу он бы не перенес", — добавил Калдма.

Если пропал ваш близкий, вы не можете с ним связаться и есть основание полагать, что жизнь и здоровье человека может быть в опасности, просим сразу же сообщать об этом в Центр тревоги на номер 112.