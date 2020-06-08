08.06.2020, 13:50

Врезавшуюся в бетонное ограждение косулю пришлось умертвить

 (1)
EST
Врезавшуюся в бетонное ограждение косулю пришлось умертвить
Surnud metskits (foto on illustreeriv)Foto: Teet Malsroos, Õhtuleht

В Вильянди спасатели поспешили на помощь косуле, врезавшейся в бетонное ограждение, но, к сожалению, животное погибло.

В пятницу утром Южно-Эстонскому центру спасения сообщили, что возле ручья Валуоя косуля сбегала с горы и врезалась в бетонное ограждение.

К сожалению, стало ясно, что полученные животным травмы слишком тяжелые и ничего сделать нельзя. Для облегчения страданий косули на место был вызвал местный охотник.

Читайте также: