Врезавшуюся в бетонное ограждение косулю пришлось умертвить

В пятницу утром Южно-Эстонскому центру спасения сообщили, что возле ручья Валуоя косуля сбегала с горы и врезалась в бетонное ограждение.

К сожалению, стало ясно, что полученные животным травмы слишком тяжелые и ничего сделать нельзя. Для облегчения страданий косули на место был вызвал местный охотник.