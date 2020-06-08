08.06.2020, 13:50
Врезавшуюся в бетонное ограждение косулю пришлось умертвить
В Вильянди спасатели поспешили на помощь косуле, врезавшейся в бетонное ограждение, но, к сожалению, животное погибло.
В Вильянди спасатели поспешили на помощь косуле, врезавшейся в бетонное ограждение, но, к сожалению, животное погибло.
В пятницу утром Южно-Эстонскому центру спасения сообщили, что возле ручья Валуоя косуля сбегала с горы и врезалась в бетонное ограждение.
К сожалению, стало ясно, что полученные животным травмы слишком тяжелые и ничего сделать нельзя. Для облегчения страданий косули на место был вызвал местный охотник.
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