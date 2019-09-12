Впервые? В Таллинне столкнулись самокат Bolt и автомобиль

Вчера в 17:08 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Колде пуйестеэ, 33, где 30-летний мужчина на электросамокате Bolt выехал с тротуара перед автомобилем Ford Focus, которым управляла 44-летняя женщина. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Насколько известно, это первый раз, когда ежеутренний составленный полицией обзор ДТП за последние сутки упоминает столкновение электросамоката Bolt и автомобиля. В июле в Таллинне произошел несчастный случай с управлявшим самокатом Bolt в пьяном виде мужчиной, который, избегая наезда на другого человека, упал.