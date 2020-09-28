Впервые в Эстонии: в Таллинне угнан арендный автомобиль

По предварительной информации в ночь на 28 сентября из пункта проката в центре Таллинна был угнан автомобиль Nissan Leaf, на котором ездили в Харьюмаа и по Таллинну до тех пор, пока на Лаагна теэ у машины не сел аккумулятор.
По словам представителя компании Elmo Rent, речь идет о первом в истории Эстонии случае, когда был угнан предназначенный для сдачи в аренду электромобиль.
Злоумышленники разбили переднее стекло машины, открыли дверь и ездили на автомобиле, пока не сел аккумулятор. Перед тем как скрыться угонщики выставили на дорогу треугольный знак аварийной остановки, чтобы другие участники дорожного движения заметили опасность.
Исполнительный директор Elmo Rent был немногословен и лишь сообщил, что по просьбе Департамента полиции и погранохраны подробности не разглашать не будет.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Охлобыстин признал свою причастность к преступлению Ефремова
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
Соседи завидуют: что семейная пара сделала со старым пнем на даче
Стали известны обстоятельства гибели дочери актера Конкина