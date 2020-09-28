Впервые в Эстонии: в Таллинне угнан арендный автомобиль

По словам представителя компании Elmo Rent, речь идет о первом в истории Эстонии случае, когда был угнан предназначенный для сдачи в аренду электромобиль.

Злоумышленники разбили переднее стекло машины, открыли дверь и ездили на автомобиле, пока не сел аккумулятор. Перед тем как скрыться угонщики выставили на дорогу треугольный знак аварийной остановки, чтобы другие участники дорожного движения заметили опасность.

Исполнительный директор Elmo Rent был немногословен и лишь сообщил, что по просьбе Департамента полиции и погранохраны подробности не разглашать не будет.

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