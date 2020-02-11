Возле торгового центра в Пылва среди белого дня жестоко избили молодого человека

9 февраля во второй половине дня в Центр тревоги позвонил человек и сообщил о том, что возле торгового центра на улице Ааса в Пылва между двумя мужчинами завязалась драка.

Прибывшие на место патрульные увидели компанию молодых людей, которые сначала все отрицали. Чуть позже выяснилось, что в результате применения насилия пострадал 23-летний мужчина.



Kaklus Põlva kaubanduskeskuse ees. Foto: Kuvatõmmis videost



Более точные обстоятельства выяснит следствие. Возбуждено уголовное дело по статье о тяжком нарушении общественного порядка.

Несмотря на то, что все происходило днем в оживленном месте, никто из очевидцев не попытался вмешаться. ”Еще более досадно от того, что человек, который снимал драку на видео, со своей стороны не сделал ничего, чтобы это закончилась. К счастью, нашелся все-таки один внимательный человек, который заметил на стоянке потасовку и сообщил об этом полиции”, — отметила ведущий следователь Юго-восточного отделения полиции Сигне Саарепуу.

Сегодня днем в Пылвамаа полиция задержала подозреваемого. Это 26-летний мужчина, ранее уже имевший дело с правоохранительными органами.