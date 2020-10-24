24.10.2020, 12:44

Возле Таллиннского университета мужчина выпрыгнул из окна


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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Утром 24 октября из дома возле Таллиннского университета из окна выбросился человек, передает RusERR.

Как сообщила ERR пресс-секретарь полиции Бритта Сепп, инцидент произошел около 11 утра: "Человек выпрыгнул из окна и упал на расположенный ниже навес".

Скорая помощь увезла мужчину в больницу.

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