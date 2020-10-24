24.10.2020, 12:44
Возле Таллиннского университета мужчина выпрыгнул из окна
Утром 24 октября из дома возле Таллиннского университета из окна выбросился человек, передает RusERR.
Утром 24 октября из дома возле Таллиннского университета из окна выбросился человек, передает RusERR.
Как сообщила ERR пресс-секретарь полиции Бритта Сепп, инцидент произошел около 11 утра: "Человек выпрыгнул из окна и упал на расположенный ниже навес".
Скорая помощь увезла мужчину в больницу.
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