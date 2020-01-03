Возле ипподрома столкнулись автобус, фургон и такси. Водитель последнего скрылся, полиция просит помощи

Сегодня, 3 января, в 9.30 в Таллинне на перекрестке улицы Эндла и Палдиского шоссе у ипподрома произошло ДТП. Люди не пострадали, сообщает полиция.
На перекрестке у ипподрома произошло столкновение городского автобуса, белого фургона и такси, легкового автомобиля темного цвета. Такси покинуло место ДТП до приезда патруля.
Для выяснения всех обстоятельств полиция просит свидетелей этого ДТП, а также людей, располагающих информацией об этом такси, связаться с полицией по номеру 612 3000 или по э-почте pohja.lmt@politsei.ee.
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