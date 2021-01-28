28.01.2021, 07:27
Восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину
Вчера в Пярну под машину попала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте.
Вчера в Пярну под машину попала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте.
В 13:45 возле Мериметса, 69 в Пярну 8-летняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода и попала под двигавшийся легковой автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 30-летний мужчина.
Девочку доставили в Пярнускую больницу.
Точные обстоятельства выясняются.
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