28.01.2021, 07:27

Восьмилетняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Kiirabiauto (pilt on illustratiivne).Foto: Ilmar Saabas

Вчера в Пярну под машину попала восьмилетняя девочка, переходившая дорогу в неположенном месте.

В 13:45 возле Мериметса, 69 в Пярну 8-летняя девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода и попала под двигавшийся легковой автомобиль Toyota RAV4, которым управлял 30-летний мужчина.

Девочку доставили в Пярнускую больницу.

Точные обстоятельства выясняются.

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