Вору-грузину на полтора года запретили въезд в Эстонию

Чиновники погранслужбы Пыхьяской префектуры сделали гражданину Грузии предписание добровольно покинуть Эстонию, а также применили в отношении него запрет на въезд в страну на срок в один год и шесть месяцев.

Причиной этого стало то, что гражданин Грузии совершил на территории Эстонии кражу.