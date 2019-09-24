24.09.2019, 13:38

Вору-грузину на полтора года запретили въезд в Эстонию

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rus.delfi.ee
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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Politsei- ja Piirivalveamet TartusFoto: Argo Ingver

23 сентября был запрещен въезд в Эстонию гражданину Грузии в связи с совершенной им кражей.

Чиновники погранслужбы Пыхьяской префектуры сделали гражданину Грузии предписание добровольно покинуть Эстонию, а также применили в отношении него запрет на въезд в страну на срок в один год и шесть месяцев.

Причиной этого стало то, что гражданин Грузии совершил на территории Эстонии кражу.

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