Вору-грузину на полтора года запретили въезд в Эстонию

23 сентября был запрещен въезд в Эстонию гражданину Грузии в связи с совершенной им кражей.
Чиновники погранслужбы Пыхьяской префектуры сделали гражданину Грузии предписание добровольно покинуть Эстонию, а также применили в отношении него запрет на въезд в страну на срок в один год и шесть месяцев.
Причиной этого стало то, что гражданин Грузии совершил на территории Эстонии кражу.
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