Вопрос, ответ на который по-настоящему нужен: как защитить себя и близких? Психолог — о трагедии в Силламяэ

С одной стороны, нет абсолютно надёжного средства, иначе бы таких трагедий больше не было.

С другой, у многих ныне взрослых людей есть истории о том, как в детстве и юношестве они всерьез размышляли о самоубийстве, но не совершили его. Кого-то спасло внимание взрослых или друзей, кто-то нашел выход из ситуации, которая казалась стыдной и безвыходной (буллинг одна из таких, но не единственная).

Ещё поворотными моментами называли разговор с психологом или искренний разговор с родителями, постановку диагноза и лечение от депрессии или эмоциональных расстройств, смену обстановки и среды общения.

Важно, что взрослые вовремя обратили внимание на состояние подростка и вмешались, чтобы помочь.

Какие признаки должны насторожить?

Многие из признаков родители считали плохим характером или проявлением подросткового поведения. Обращайте внимание на изменения в вашем ребенке и верьте своим чувствам. Если вам кажется, что что-то не так – прислушайтесь к себе.

Изменения, на которые имеет смысл обратить внимание:

Потеря интереса к тому, чтобы раньше было любимым занятием

Нарушение сна: бессонница или наоборот, повышенная сонливость

Появившиеся вялость, лень, низкий уровень энергии – могут быть проявлением депрессии (да, она бывает и в детском возрасте)

Чувства бесполезности, бессмысленности, ненужности

Преобладание темы смерти в рисунках, текстах, разговорах

Рискованное поведение

Сложности с концентрацией и вниманием

Снижение успеваемости в школе, больше пропусков (в том числе по болезни), нежелание идти в школу

Раздражительность

Изменения аппетита

Употребление алкоголя и изменяющих сознание веществ

Ребенок раздает свои вещи, особенно любимые

Перестает общаться с друзьями, семьей, принимать участие в общих развлечениях, которые ранее интересовали

Особое внимание следует уделить детям взрывным и импульсивным и наоборот, замкнутым и скрытным.

Какие бывают предпосылки?

Они в основном нам известны: отсутствие друзей, импульсивность, утраты и травматические события, неумение переживать эмоционально сложные ситуации, проблемы в семье (разводы, алкоголизм, бедность), насилие (в том числе буллинг). Депрессия или другие ментальные расстройства как у подростка, так и у членов семьи.

Физические заболевания, об этом часто забывают, но это тоже заметный фактор. Самоубийства в семье или в круге общения.

Важно отметить, что это лишь предпосылки, в истории подростков, совершивших попытки суицида, всегда больше одного фактора. Это значит, что и для снижения риска имеет смысл влиять на разные стороны жизни.

В комментариях к новости множество взрослых пишут о том, что они в детстве тоже испытали на себе насмешки и издевательства в школе – эти люди сейчас живы, потому что поддерживающие факторы в своё время перевесили.

Что это за поддерживающие факторы?

Ребёнку очень важно ощущать себя принятым, нужным, любимым. Не менее важно знать, что безвыходных ситуаций не бывает, и что он может справиться даже с очень сложной ситуацией, сам или с чьей-то помощью.

Исследователи определили следующие позитивные предпосылки:

Хорошие отношения. Чем больше разных видов таких отношений, тем лучше. Имеются в виду отношения с родителями, другими родственниками, учителям, братьями и сестрами, друзьями, одноклассниками, участниками спортивной команды или кружка, тренерами, приятелями.

Нормальная самооценка, вера в себя и свои силы

Умение решать бытовые задачи

Умение успокоить себя, найти поддержку, обратиться за помощью

Поддержка семьи. Важно, чтобы поддержка была направлена на ребёнка: так, чтобы и с успехами, и с проблемами он мог обратиться к близким и знал, что его выслушают и не будут смеяться или упрекать

Помогающие, сотрудничающие учителя и другие работники школы

Школа, в которой ребёнку нравится

Дополнительные занятия, кружки, школьные мероприятия, особенно если они приносят ребёнку удовольствие

Что делать, если я замечаю тревожные симптомы?

Найдите того, кто сможет вам помочь. Это могут быть близкие или сотрудники психологической службы, важно, чтобы вы могли разделить свою тревогу и обратиться за поддержкой.

Существует миф, что разговор о суициде может подтолкнуть к нему. Исследования доказывают обратное: открытый разговор с родителем не только не подталкивает к такому поведению, но и останавливает, если такие мысли у ребёнка уже были. Важно, чтобы в разговоре родитель мог выслушать мнение и взгляды ребёнка. Если сложно спрашивать или выслушивать, то можно обратиться с тревогами и сомнениями к детскому психологу или по телефону специальной службы.