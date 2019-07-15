15.07.2019, 14:31

Вопрос, ответ на который по-настоящему нужен: как защитить себя и близких? Психолог — о трагедии в Силламяэ


Дарья Крехова
Редактор: Дарья Крехова
EST 25
Психолог Саша Гартман
Психолог Саша ГартманФото: Алекс Рябов

Таллиннский психолог, экзистенциальный психотерапевт, кризисный консультант Саша Гартман по просьбе RusDelfi анализирует трагедию в Силламяэ, где по предварительным данным, покончил с собой 10-летний мальчик, и не торопится развешивать ярлыки и наказывать виновных.

Почему это произошло?

Честный ответ: мы не знаем. В обсуждениях часто сводят всё к одной причине, но это неверно: согласно исследованиям, одного или даже двух факторов риска мало, чтобы ребёнок решился на фатальные действия. Имеют свою роль и отношения подростка с друзьями, с родителями и родственникам, в школе, учебные и другие успехи, его физическое здоровье, происходящие события (в семье, в ближайшем окружении и даже в мире). Задача искать причины – у полиции, не у нас.

Кто виноват?

Нет готового ответа в подобных случаях, как нет двух одинаковых случаев, даже если они кажутся похожими со стороны. Ждём итогов расследования.

Читайте также:

Поиск причин и виноватых – естественная человеческая реакция на трагические события. Каждый ищет для себя ответ на вопросы “Почему это произошло? Кто виноват? Как это предотвратить?”, так наша психика пытается справиться с бедой и горем. Кажется, что ответы на эти вопросы помогут защитить себя и близких (на самом деле нет).

Мы не знаем всех деталей происходившего, и информация, которая есть у нас в настоящий момент, довольно противоречива. Будьте осторожны, поддавшись эмоциям, легко обвинить невиновного и самим начать буллинг. Сейчас в обсуждениях много обвинений в адрес всех участников, требований наказать их и даже призывов к самосуду. Пожалуйста, найдите в себе силы не участвовать в подобных разговорах: так вы сбережёте себя от лишних негативных эмоций и у вас будут силы на эффективные действия.

Вопрос, ответ на который вам по-настоящему нужен: “как защитить себя и близких”, на него и надо искать ответ.

Тогда вопрос: можно ли такое предотвратить?

С одной стороны, нет абсолютно надёжного средства, иначе бы таких трагедий больше не было.

С другой, у многих ныне взрослых людей есть истории о том, как в детстве и юношестве они всерьез размышляли о самоубийстве, но не совершили его. Кого-то спасло внимание взрослых или друзей, кто-то нашел выход из ситуации, которая казалась стыдной и безвыходной (буллинг одна из таких, но не единственная).

Ещё поворотными моментами называли разговор с психологом или искренний разговор с родителями, постановку диагноза и лечение от депрессии или эмоциональных расстройств, смену обстановки и среды общения.

Важно, что взрослые вовремя обратили внимание на состояние подростка и вмешались, чтобы помочь.

Какие признаки должны насторожить?

Многие из признаков родители считали плохим характером или проявлением подросткового поведения. Обращайте внимание на изменения в вашем ребенке и верьте своим чувствам. Если вам кажется, что что-то не так – прислушайтесь к себе.

Изменения, на которые имеет смысл обратить внимание:

  • Потеря интереса к тому, чтобы раньше было любимым занятием
  • Нарушение сна: бессонница или наоборот, повышенная сонливость
  • Появившиеся вялость, лень, низкий уровень энергии – могут быть проявлением депрессии (да, она бывает и в детском возрасте)
  • Чувства бесполезности, бессмысленности, ненужности
  • Преобладание темы смерти в рисунках, текстах, разговорах
  • Рискованное поведение
  • Сложности с концентрацией и вниманием
  • Снижение успеваемости в школе, больше пропусков (в том числе по болезни), нежелание идти в школу
  • Раздражительность
  • Изменения аппетита
  • Употребление алкоголя и изменяющих сознание веществ
  • Ребенок раздает свои вещи, особенно любимые
  • Перестает общаться с друзьями, семьей, принимать участие в общих развлечениях, которые ранее интересовали

Особое внимание следует уделить детям взрывным и импульсивным и наоборот, замкнутым и скрытным.

Какие бывают предпосылки?

Они в основном нам известны: отсутствие друзей, импульсивность, утраты и травматические события, неумение переживать эмоционально сложные ситуации, проблемы в семье (разводы, алкоголизм, бедность), насилие (в том числе буллинг). Депрессия или другие ментальные расстройства как у подростка, так и у членов семьи.

Физические заболевания, об этом часто забывают, но это тоже заметный фактор. Самоубийства в семье или в круге общения.

ТОП

Важно отметить, что это лишь предпосылки, в истории подростков, совершивших попытки суицида, всегда больше одного фактора. Это значит, что и для снижения риска имеет смысл влиять на разные стороны жизни.

В комментариях к новости множество взрослых пишут о том, что они в детстве тоже испытали на себе насмешки и издевательства в школе – эти люди сейчас живы, потому что поддерживающие факторы в своё время перевесили.

Что это за поддерживающие факторы?

Ребёнку очень важно ощущать себя принятым, нужным, любимым. Не менее важно знать, что безвыходных ситуаций не бывает, и что он может справиться даже с очень сложной ситуацией, сам или с чьей-то помощью.

Исследователи определили следующие позитивные предпосылки:

  • Хорошие отношения. Чем больше разных видов таких отношений, тем лучше. Имеются в виду отношения с родителями, другими родственниками, учителям, братьями и сестрами, друзьями, одноклассниками, участниками спортивной команды или кружка, тренерами, приятелями.
  • Нормальная самооценка, вера в себя и свои силы
  • Умение решать бытовые задачи
  • Умение успокоить себя, найти поддержку, обратиться за помощью
  • Поддержка семьи. Важно, чтобы поддержка была направлена на ребёнка: так, чтобы и с успехами, и с проблемами он мог обратиться к близким и знал, что его выслушают и не будут смеяться или упрекать
  • Помогающие, сотрудничающие учителя и другие работники школы
  • Школа, в которой ребёнку нравится
  • Дополнительные занятия, кружки, школьные мероприятия, особенно если они приносят ребёнку удовольствие

Что делать, если я замечаю тревожные симптомы?

Найдите того, кто сможет вам помочь. Это могут быть близкие или сотрудники психологической службы, важно, чтобы вы могли разделить свою тревогу и обратиться за поддержкой.

Существует миф, что разговор о суициде может подтолкнуть к нему. Исследования доказывают обратное: открытый разговор с родителем не только не подталкивает к такому поведению, но и останавливает, если такие мысли у ребёнка уже были. Важно, чтобы в разговоре родитель мог выслушать мнение и взгляды ребёнка. Если сложно спрашивать или выслушивать, то можно обратиться с тревогами и сомнениями к детскому психологу или по телефону специальной службы.

Уделяйте внимание своему здоровью и состоянию, потому что депрессия родителей, развод, проблемы с законом, тяжелые или длительные заболевания могут влиять на намерения ребёнка. Если вы понимаете, что сейчас не можете в полной мере быть поддерживающим родителем, имеет смысл обратиться за помощью к родственникам или другим взрослым, которые могут заботиться о ребёнке.

Обратитесь за помощью в специальные службы:

116111 LasteAbi, телефон помощи детям

Центр для детей (Lastemaja) при Департаменте социального страхования (Sotsiaalkindlustusamet).

Список организаций, занимающихся защитой безопасности детей, можно найти ЗДЕСЬ.

Обращайтесь за помощью ко всем, кто, как вам кажется, может вам помочь. Для кого-то это оказался семейный врач, который подтвердил, что помощь нужна, и помог найти специалиста для лечения депрессии у ребёнка.

Насколько это вообще типично для подростков?

Для подросткового возраста история, увы, не исключительная. Только в Таллинне от 3 до 14 детей (до 15 лет) в год совершают попытку суицида, и это те, о ком становится известно. Это и мальчики, и девочки, из семей разного уровня образования и дохода.

В отчете полиции сказано, что психолог и молодежный полицейский были в курсе ситуации. Зачем они нужны, если ничего не удалось предотвратить?

Я не знакома с участниками событий и с подробностями дела и не могу говорить ни о чьей-то вине или, наоборот, правоте. Пытаясь разобраться, я прочитала множество текстов, обвиняющих всех и каждого: родителей, учеников, учителей, директора школы, психолога, полицейского…

Но мы сейчас не знаем, что происходило внутри ситуации. Известно, что конфликт был длительный. Может, роль кого-то из этих людей в том, что человек, обратившийся за помощью, жил на день дольше, на месяц дольше хранил надежду, полгода держался, чувствовал опору и защиту?

Был ли это кто-то из школы, из дома, из полиции? Мы не знаем, и я призываю не торопиться с выводами.

Могло ли это быть случайностью?

Мы не знаем подробностей, поэтому ответ не по конкретному случаю, а по статистике: да, как это ни страшно, могло бы. Такие случаи тоже бывают, родители рассказывают, например, как дети увидели выступление иллюзиониста, выбравшегося из петли или продержавшегося долго под водой, и пытаются повторить это дома. Именно поэтому важно говорить с детьми о рисках открыто, как о любом рисковом поведении и его последствиях: употребление психоактивных веществ, управление автомобилем в нетрезвом виде, неиспользование ремней безопасности...

Горькая правда в том, что иногда трагедии происходят, несмотря на грамотную работу школы и служб, внимательных родителей и хорошие условия жизни. Это ужасно, так не должно быть.

Берегите себя и близких и обращайтесь за помощью при первых же тревожных признаках.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: