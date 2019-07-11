Водолазы нашли тело утонувшего в озере Хольстре мужчины
Сегодня вечером спасатели нашли тело пропавшего в Вильяндимаа на озере Хольстре мужчины.
Сегодня вечером спасатели нашли тело пропавшего в Вильяндимаа на озере Хольстре мужчины.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что спасатели вытащили тело мужчины из озера в 16:23.
Во вторник вечером сообщили, что в деревне Хольстре волости Вильянди мужчина пошел на озеро плавать и ушел под воду.
Наземным спасателям после продолжавшихся больше часа поисков не удалось найти 44-летнего мужчину. Поиски продолжались и вчера, но тогда Спасательный департамент передал это Департаменту полиции и погранохраны.
Согласно собранной руководителем спасательных работ информации, отправившийся на озеро плавать мужчина до этого ловил рыбу и употреблял алкоголь и пошел плыть через озеро несмотря на запреты и просьбы друзей. Выяснением обстоятельств инцидента и поисками пропавшего мужчины далее занималась полиция.
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