Водолазы нашли тело утонувшего в озере Хольстре мужчины

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что спасатели вытащили тело мужчины из озера в 16:23.

Во вторник вечером сообщили, что в деревне Хольстре волости Вильянди мужчина пошел на озеро плавать и ушел под воду.

Наземным спасателям после продолжавшихся больше часа поисков не удалось найти 44-летнего мужчину. Поиски продолжались и вчера, но тогда Спасательный департамент передал это Департаменту полиции и погранохраны.

Согласно собранной руководителем спасательных работ информации, отправившийся на озеро плавать мужчина до этого ловил рыбу и употреблял алкоголь и пошел плыть через озеро несмотря на запреты и просьбы друзей. Выяснением обстоятельств инцидента и поисками пропавшего мужчины далее занималась полиция.