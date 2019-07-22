Водолазы нашли тело пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины

Сегодня в ходе работ по поиску пропавшего в пятницу на реке Эмайыги мужчины было обнаружено его тело. Труп обнаружили водолазы клуба Maremark.
Как уже сообщалось, вечером 19 июля примерно в семи-восьми километрах от моста Кяревере вверх по течению реки Эмайыги пропал 32-летний мужчина.
В пятницу в 21:02 в Лыунаский спасательный центр поступило сообщение о пропаже мужчины на реке. Поиски проводили спасатели Лыунаского спасательного центра, добровольцы и местные жители. Искали как в Эмайыги, так и на берегу. Поиски затруднял сложный доступ к месту происшествия и нехватка более точной информации.
Двое мужчин направлялись с Выртсъярв на Чудское озеро и упали с лодки. Как это могло произойти, спасшийся мужчина не смог сказать. Ширина реки на месте происшествия — 20-25 метров, и, по словам местных, глубина реки может достигать 10 метров. Для прибытия на место происшествия использовали мотовездеход пришедшего на помощь местного жителя.
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