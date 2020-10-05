Водителю из Эстонии вынесен приговор за ДТП с автобусом и гибель пассажира в Петергофе

Приговор был оглашен в Петродворцовом районном суде Санкт-Петербурга.

Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, добровольно возместил материальный ущерб и моральный вред. Также суд учел, что мужчина является гражданином иностранного государства, а именно Эстонии.

В материалах дела говорится, что 19 сентября 2019 года Кравченко сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На своем BMW 3 F30 328i c регистрационным знаком Эстонской Республики он двигался по Санкт-Петербургскому шоссе в направлении от улицы Алексеевской в сторону Ропшинского шоссе. Дорога была хорошо освещена, асфальт сухой, а видимость - прекрасной. На заднем сидении машины ехал пассажир.

Гнал Кравченко под 100 километров в час, вместо положенных 60 км/ч. У дома №119 "А" по шоссе, там где оборудован "островок безопасности" он потерял управление автомобилем. Машину занесло, она перелетела через разделительную полосу, сбила столбы с дорожными знаками, вылетела на встречную полосу, и столкнулся с автобусом "ВолгаБас- 5270-0000010".

В результате столкновения BMW загорелся, а пассажир легковушки получил тяжелые травмы и погиб от отравления угарным газом.