Водителю BMW стало плохо. Он протаранил припаркованные автомобили

Вчера в столичном районе Пирита автомобиль врезался в припаркованные автомобили.
Авария произошла 4 октября в 20:30 возле Казе, 68B в Таллинне, где автомобиль BMW 520D под управлением 58-летнего мужчины выехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили Opel, Toyota и BMW.
По предварительным данным, водителю стало плохо. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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