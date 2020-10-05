Водителю BMW стало плохо. Он протаранил припаркованные автомобили

Авария произошла 4 октября в 20:30 возле Казе, 68B в Таллинне, где автомобиль BMW 520D под управлением 58-летнего мужчины выехал с дороги и врезался в припаркованные автомобили Opel, Toyota и BMW.

По предварительным данным, водителю стало плохо. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.