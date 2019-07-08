Водитель задел припаркованный автомобиль и скрылся: полиция просит помощи

Полиция просит помощи свидетелей, которые видели, как в ночь на 5 июля на улице Лехе в Тарту автомобиль задел припаркованный там же автомобиль Volkswagen Polo.
Всех, кто видел, как это произошло, или располагает иного рода полезной информацией, просят сообщить об этом по номеру 730 8814 или имейлу louna.ate@list.politsei.ee.
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