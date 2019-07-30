30.07.2019, 16:30
Водитель за рулем отвлекся на гороховый стручок, автомобиль вылетел с дороги
В Вильяндимаа произошло ДТП, когда водитель пытался за рулем открыть гороховый стручок и вылетел с дороги. Водитель и находившийся в автомобильной люльке младенец не пострадали.
Лыунаская префектура сообщила о ДТП, в котором искавший горошины водитель потерял бдительность и сначала выехал на обочину встречной полосы, а затем вылетел с дороги.
Водитель и находившийся в автомобильной люльке малыш не получили травм, ребенок даже не заплакал.
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