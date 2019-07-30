30.07.2019, 16:30

Водитель за рулем отвлекся на гороховый стручок, автомобиль вылетел с дороги


rus.delfi.ee
EST 10
Hernepõld.
Hernepõld.Foto: Anni Õnneleid

В Вильяндимаа произошло ДТП, когда водитель пытался за рулем открыть гороховый стручок и вылетел с дороги. Водитель и находившийся в автомобильной люльке младенец не пострадали.

Лыунаская префектура сообщила о ДТП, в котором искавший горошины водитель потерял бдительность и сначала выехал на обочину встречной полосы, а затем вылетел с дороги.

Водитель и находившийся в автомобильной люльке малыш не получили травм, ребенок даже не заплакал.

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