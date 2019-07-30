Водитель за рулем отвлекся на гороховый стручок, автомобиль вылетел с дороги

Лыунаская префектура сообщила о ДТП, в котором искавший горошины водитель потерял бдительность и сначала выехал на обочину встречной полосы, а затем вылетел с дороги.

Водитель и находившийся в автомобильной люльке малыш не получили травм, ребенок даже не заплакал.