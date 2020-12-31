31.12.2020, 13:32

Водитель, столкнувшийся в пьяном виде под Таллинном с четырьмя автомобилями, наказан лишением свободы

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Politsei- ja Piirivalveamet Tartus
Foto on illustreeriv.Foto: Argo Ingver

Полиция сообщила, что суд рассмотрел дело водителя, который во вторник на Таллиннской окружной дороге, будучи в нетрезвом состоянии, выбрал неверное направление движения и столкнулся с четырьмя машинами.

Суд вынес виновному в ДТП приговор: в качестве наказания ему назначено лишение свободы на 6 месяцев условно с полуторагодовым испытательным сроком. Он также лишен прав управления автомобилем на 3 месяца.

Напомним, что 29 декабря в 12:20 на круговом перекрестке Таллиннской окружной дороги и шоссе Таллинн-Тарту двигавшийся навстречу движению пьяный водитель столкнулся с четырьмя автомобилями.

Полиция задержала его на парковке торгового центра Ülemiste.

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