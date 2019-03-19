Водитель, сбивший в состоянии алкогольного опьянения насмерть пожилую женщину, получил пять лет тюрьмы

Суд установил, что Таммека управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную скорость, в результате чего совершил тяжелую аварию. Также суд признал его виновным в том, что он покинул место аварии. Мужчина получил в общей сложности семь лет и восемь месяцев тюрьмы, которые ввиду ускоренного производства были сокращены до пяти лет, одного месяца и десяти дней лишения свободы.

При вынесении наказания было принято во внимание то, что уровень опьянения обвиняемого существенно превышал уголовно наказуемый и то, что он превысил скорость. В результате аварии один человек погиб и еще один человек получил опасные для жизни травмы.

В качестве смягчающего обстоятельства было принято во внимание искреннее раскаяние и добровольное покрытие ущерба.

Авария произошла 28 августа. Сбежавший с места ДТП Таммека был пойман при помощи полицейской собаки.

Судебное решение в силу еще не вступило.