Водитель, сбивший в состоянии алкогольного опьянения насмерть пожилую женщину, получил пять лет тюрьмы(7)
Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным Яака Таммека, который прошлым летом в волости Кусалу насмерть сбил пожилую женщину.
Сегодня Харьюский уездный суд признал виновным Яака Таммека, который прошлым летом в волости Кусалу насмерть сбил пожилую женщину.
Суд установил, что Таммека управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и превысил разрешенную скорость, в результате чего совершил тяжелую аварию. Также суд признал его виновным в том, что он покинул место аварии. Мужчина получил в общей сложности семь лет и восемь месяцев тюрьмы, которые ввиду ускоренного производства были сокращены до пяти лет, одного месяца и десяти дней лишения свободы.
При вынесении наказания было принято во внимание то, что уровень опьянения обвиняемого существенно превышал уголовно наказуемый и то, что он превысил скорость. В результате аварии один человек погиб и еще один человек получил опасные для жизни травмы.
В качестве смягчающего обстоятельства было принято во внимание искреннее раскаяние и добровольное покрытие ущерба.
Авария произошла 28 августа. Сбежавший с места ДТП Таммека был пойман при помощи полицейской собаки.
Судебное решение в силу еще не вступило.
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