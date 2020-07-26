Водитель сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

В ночь на воскресенье в Тарту на пешеходном переходе была сбита женщина.
Инцидент произошел в 1.39 на бульваре Вабадузе у дома номер 1. 47-летний водитель Škoda Octavia сбил переходившую по пешеходному переходу 64-летниюю женщину.
Пешехода доставили в Клинику Тартуского университета.
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