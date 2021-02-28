Водитель проигнорировал сигнал полиции остановиться и врезался в столб

В субботу, 27 февраля, около 23:29 произошло ДТП в городе Тамсалу у дома по адресу Пайде мнт, 7.
25-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, проигнорировал сигнал полицейской машины остановиться, не учел при выборе скорости езды свой водительский опыт и дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб электропередачи.
Водителя и пассажира, 25-летнего мужчину, доставили в Ракверескую больницу на осмотр.
Почему механическая коробка передач намного выгоднее «автомата»
Японцы отравят на свалку часть вакцины Pfizer: причина
Чешская лыжница назвала русских тупыми
Тухель: «Мы не позволяли «Атлетико» дышать»