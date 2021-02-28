28.02.2021, 09:30

Водитель проигнорировал сигнал полиции остановиться и врезался в столб

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Politseipildid
Foto on illustratiivne.Foto: Andres Putting

В субботу, 27 февраля, около 23:29 произошло ДТП в городе Тамсалу у дома по адресу Пайде мнт, 7.

25-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, проигнорировал сигнал полицейской машины остановиться, не учел при выборе скорости езды свой водительский опыт и дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб электропередачи.

Водителя и пассажира, 25-летнего мужчину, доставили в Ракверескую больницу на осмотр.

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