Водитель проигнорировал сигнал полиции остановиться и врезался в столб

В субботу, 27 февраля, около 23:29 произошло ДТП в городе Тамсалу у дома по адресу Пайде мнт, 7.
25-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, проигнорировал сигнал полицейской машины остановиться, не учел при выборе скорости езды свой водительский опыт и дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб электропередачи.
Водителя и пассажира, 25-летнего мужчину, доставили в Ракверескую больницу на осмотр.
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