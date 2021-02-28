Водитель проигнорировал сигнал полиции остановиться и врезался в столб

В субботу, 27 февраля, около 23:29 произошло ДТП в городе Тамсалу у дома по адресу Пайде мнт, 7.
25-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Touareg, проигнорировал сигнал полицейской машины остановиться, не учел при выборе скорости езды свой водительский опыт и дорожные условия, в результате чего потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в столб электропередачи.
Водителя и пассажира, 25-летнего мужчину, доставили в Ракверескую больницу на осмотр.
Огромная крыса залезла в кроватку малыша и напала на него
Парень убил всю свою семью, чтобы они не узнали его секрет
"Мне нравятся": Туктамышева рассказала об откровенных фото
Самый дорогой автомобиль мира попал на видео