11.03.2020, 08:27

Водитель попытался поговорить с другим водителем, но оказался в больнице


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Tallinna Kiirabi peahoone avamine ja tutvustus
Foto: Ilmar Saabas

Вчера в 13:20 на улице Марта в Таллинне произошла авария, в результате которой один человек оказался в больнице.

Все началось с того, что легковой автомобиль Toyota Prius под управлением 34-летнего мужчины остановился посреди дороги перед легковым автомобилем Nissan Sunny.

Водитель Toyota вышел и попытался выйти на контакт с водителем Nissan. Водитель последнего сдал назад, чтобы проехать мимо Toyota. Он начал движение вперед, но врезался в водителя Toyota и сам автомобиль.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Водитель Toyota был доставлен в больницу.

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