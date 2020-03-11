11.03.2020, 08:27
Водитель попытался поговорить с другим водителем, но оказался в больнице
Вчера в 13:20 на улице Марта в Таллинне произошла авария, в результате которой один человек оказался в больнице.
Вчера в 13:20 на улице Марта в Таллинне произошла авария, в результате которой один человек оказался в больнице.
Все началось с того, что легковой автомобиль Toyota Prius под управлением 34-летнего мужчины остановился посреди дороги перед легковым автомобилем Nissan Sunny.
Водитель Toyota вышел и попытался выйти на контакт с водителем Nissan. Водитель последнего сдал назад, чтобы проехать мимо Toyota. Он начал движение вперед, но врезался в водителя Toyota и сам автомобиль.
Точные обстоятельства аварии выясняются.
Водитель Toyota был доставлен в больницу.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Блогер Диденко устроила скандал и сорвала съемки шоу Собчак
Почему не стоит стелить ламинат на кухне
СМИ: китайские ученые установили настоящий источник коронавируса
Таким крымский мост ещё никто не видел! Всплыли тайные фото