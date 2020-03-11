Водитель попытался поговорить с другим водителем, но оказался в больнице

Все началось с того, что легковой автомобиль Toyota Prius под управлением 34-летнего мужчины остановился посреди дороги перед легковым автомобилем Nissan Sunny.

Водитель Toyota вышел и попытался выйти на контакт с водителем Nissan. Водитель последнего сдал назад, чтобы проехать мимо Toyota. Он начал движение вперед, но врезался в водителя Toyota и сам автомобиль.

Точные обстоятельства аварии выясняются.

Водитель Toyota был доставлен в больницу.