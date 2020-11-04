Водитель, по вине которого в Австралии погиб молодой эстонец, получил приговор

7 октября 2020 года был оглашен приговор: 33-летний Адам Бортич признан виновным в совершении автомобильной аварии, приведшей к гибели двух человек и причинении еще одному тяжких повреждений. Подсудимый управлял машиной под действием наркотиков. Бортич признал свою вину.

Несчастье произошло ранним утром 13 апреля 2018 года: полиция получила сообщение о том, что в австралийском штате Квинсленд в Саламандар Бэй белый автомобиль Mazda врезался в дерево.

В машине было четверо тяжело травмированных человека. Один из них, 34-летний Джэми Вард скончался на месте, 30-летний эстонец Лаури Юрман умер по пути в больницу.

Третьего пассажира — Риса Эша — с тяжкими телесными повреждениями (в том числе разрыв печени) отвезли в больницу, к сегодняшнему дню он уже выздоровел.

На больничную койку попал и водитель — у него были переломы обеих запястий и ноги.

Полиция тогда сообщила, что, по всей видимости, к трагедии привело два обстоятельства: слишком большая скорость и опьянение водителя. "В этой аварии могло быть не два, а четыре погибших", — сказал представитель полиции местной газете The Daily Telegraph.

Расследование выяснило, что коллеги выпивали в таверне, после чего Бортич решил сесть за руль, чтобы довезти компанию до места ночлега. Водитель значительно превысил скорость — вместо разрешенных 50 км/ч он ехал со скоростью 136 км/ч. К несчастью, на их пути был крутой поворот, на котором Бортич потерял управление машиной, и его на большой скорости вынесло через бордюр прямо в находящееся в нескольких десятков метров дерево.

Экспертиза выявила в крови Бортича трехкратное превышение допустимых значений по алкоголю, а также следы марихуаны. По мнению врача, наркотическое вещество попало в организм несколько ранее, но вкупе с алкоголем оказало свое негативное влияние.

Бортич признал свою вину в причинении смерти двум пассажирам и в употреблении наркотика. А затем в ходе судебного заседания и в причинении тяжких телесных повреждений третьему пассажиру.

Судья на последнем заседании отметил, что обвиняемый раскаялся в содеянном и принес соболезнование семьям погибших.