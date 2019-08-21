Водитель Lux Express попался с остаточными признаками опьянения. И был тут же уволен

Согласно имеющейся информации, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,29 мг, что является признаком употребления алкоголя и влечет возбуждение дела о правонарушении.
Водитель работал на линии Нарва — Таллинн с выходом из Нарвы с 7.00 (прибытие в 10.25), на рейс было продано 53 билета. Полиция отстранила водителя от управления транспортным средством, пассажирам был подан другой автобус, они прибыли в Таллинн примерно с получасовым опозданием.
По словам члена правления Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, случившемуся нет никакого оправдания. "Данный водитель присоединился к Lux Express 1 августа. К сожалению, предварительная проверка водителя нас подвела".
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