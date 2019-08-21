21.08.2019, 17:44

Водитель Lux Express попался с остаточными признаками опьянения. И был тут же уволен

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Lux Expressi uued bussid 2019
Foto: Margus Pahv

Сегодня утром в ходе полицейского рейда в Тойла был пойман водитель автобуса компании Lux Express с остаточными признаками употребления алкоголя. Лишь 1 августа пришедший на предприятие работник был тут же уволен.

Согласно имеющейся информации, содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 0,29 мг, что является признаком употребления алкоголя и влечет возбуждение дела о правонарушении.

Водитель работал на линии Нарва — Таллинн с выходом из Нарвы с 7.00 (прибытие в 10.25), на рейс было продано 53 билета. Полиция отстранила водителя от управления транспортным средством, пассажирам был подан другой автобус, они прибыли в Таллинн примерно с получасовым опозданием.

По словам члена правления Lux Express Пауля Кристьяна Лилье, случившемуся нет никакого оправдания. "Данный водитель присоединился к Lux Express 1 августа. К сожалению, предварительная проверка водителя нас подвела".

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