Водитель грузовика с эстонскими номерами погиб на дороге возле Санкт-Петербурга(14)
Водитель с эстонскими номерами погиб на дороге Вологда - Новая Ладога вчера вечером, пишет "Фонтанка".
Водитель с эстонскими номерами погиб на дороге Вологда - Новая Ладога вчера вечером, пишет "Фонтанка".
В столкновении двух грузовиков на автодороге Вологда — Новая Ладога выжил предполагаемый виновник аварии. Именно он, по версии полиции, выехал на встречную полосу.
Как стало известно ”Фонтанке” 24 декабря, по предварительным данным, вчера около 20:40 на 458-м километре трассы, у поворота на Цвылёво, 54-летний индивидуальный предприниматель из Петербурга на своём тягаче ”Мерседес-Бенц Актрос” с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался во встречный ”МАН” с полуприцепом. Один из грузовиков (как видно на фотографиях в соцсетях) перевернулся, на дорогу высыпались фрукты: яблоки, мандарины.
”МАНом” с эстонскими госномерами управлял 55-летний уроженец Таллина. Он погиб, его тело зажало в кабине. Водитель ”Мерседеса” в состоянии средней тяжести был доставлен в Тихвинскую межрайонную больницу.
”По факту дорожной аварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела”, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
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