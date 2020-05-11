Водитель грузовика наказан арестом за попытку мухлевать с тахографом

По словам капитана полиции патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Анники Эльм, 6 мая полицейские заметили стоящий на обочине грузовик.

”Водитель что-то делал между кабиной и прицепом, полицейским показалось это странным и у них появилось подозрение, что водитель мог устанавливать или снимать находящийся на коробке передач датчик, который может повлиять на показатели тахографа”, — сказала Эльм.

При проверке обстоятельств выяснилось, что водитель установил к датчику магнит, чтобы при езде это время сохранялось как время отдыха.

В отношении водителя грузовика было возбуждено делопроизводство о проступке, в ходе которого был обнаружен еще ряд нарушений — в том числе и то, что водитель точно так же нарушал работу тахографа днем ранее.

Этот водитель имеет ранее вынесенное действующее уголовное наказание в Эстонии. 8 мая Вируский уездный суд наказал мужчину 11 днями ареста и денежным штрафом.

”Если водитель такого тяжелого транспортного средства погрузится в микросон и столкнется, например, с другой машиной, то последствия для водителя и пассажиров меньшего по размеру транспорта могут стать смертельными”, — подчеркнула Анника Эльм серьезность нарушения.

По словам Эльм, установление случаев манипуляции тахографом стало за последние годы существенно повышаться как в Идаской префектуре, так в Департаменте полиции и погранохраны в целом. Это является ежедневно нарастающей проблемой среди эстонских водителей, так и среди иностранцев.

В прошлом году было зафиксировано 153 случая манипуляции тахографа, из которых 87 было зафиксировано в Идаской префектуре. В этом году установлено 37 случаев манипуляции, из них 17 — в Идаской префектуре.

В течение прошлого года при участии грузовиков случилось 68 ДТП, в которых погибло 10 человек и пострадало 96 человек.

Нарушение или манипуляция работы тахографа является одним из самых тяжелых правонарушений по следующим причинам:

1. Водитель скрывает свое действительное рабочее время, проезжая больше разрешенного времени, тем самым нарушая введенные требования для времени работы, передвижения и отдыха.

2. Работая дольше разрешенного времени, возникает ситуация, что водитель выполняет работу в большем объеме, что приводит к переработке, создающей сильную усталость. Уставший водитель является угрозой как для себя, так и для остальных участников дорожного движения.

3. Использование магнита может повлиять на техническое состояние транспортного средства. Например, может не сработать система торможения.

4. Кроме создаваемой опасности на дороге, это является вопросом экономической конкуренции. Манипуляторы вредят интересам честных перевозчиков. Манипуляторы могут предлагать более выгодные цены для перевозки, так как они учитывают то, что совершение нарушений дает им преимущество (например, в лице более оперативной перевозки).