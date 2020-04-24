Водитель, гнавший по шоссе Таллинн-Нарва со скоростью 186 км/ч, получил более двух лет тюремного заключения

Согласно обвинению, 37-летний мужчина управлял 21 марта в 16.00 в Ида-Вирумаа Йыхви автомобилем Volvo V50 со скоростью 186 километров в час на отрезке дороги, где максимально разрешенная скорость 90 км/ч, тем самым водитель превысил скорость не менее чем на 90 километров.

Руководитель патрульной службы Йыхвиского отделения полиции Леа Бяренсон рассказала, что находившийся за рулем автомобиля мужчина проигнорировал указание полиции остановиться и пытался скрыться.

"За автомобилем последовал патруль полиции и через несколько минут нарушитель остановился. Выяснилось, что 37-летний водитель был в состоянии опьянения, вождение в котором наказывается в уголовном порядке", — сказала Бяренсон.

Стоит отметить и тот факт, что у подозреваемого никогда не было права на управление транспортным средством, но несмотря на это, помимо субботнего случая, он 15.02.2020 в 00.48 гнал на том же автомобиле по шоссе со скоростью 146 км/ч и находился также в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый был ранее неоднократно наказан в уголовном порядке, в том числе и за управление моторно-транспортным средством в состоянии опьянения. Вируская окружная прокуратура ходатайствовала в суде о взятии мужчины под стражу на время проведения досудебного производства, потому что поведение данного человека крайне опасно для общества.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова два последних случая были совершены с особой дерзостью. Прокурор заявляет, что это просто совпадение, что эти безумные пьяные гонки не закончились большой трагедией, как это произошло 11 января этого года на Сааремаа. ”Также было бы неправильно думать, что из-за объявленного в Эстонии чрезвычайного положения, такие опасные события останутся незамеченными. Наоборот, общественный порядок особенно важен сегодня, и мы делаем все от себя зависящее для того, чтобы в обществе царил мир и безопасность. В свете всего этого мы рассматриваем такие дела крайне решительно, а также со всей строгостью,” напомнил прокурор Листов.