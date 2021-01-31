Водитель BMW спровоцировал цепную аварию с участием 4 машин

30 января в 14.09 в Харьюмаа на 30-м километре шоссе Ягала — Кяравете (волость Ания) 38-летний водитель BMW X5 потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Citroen DS4, за рулем которого находилась 47-летняя женщина. В результате столкновения Citroen DS4 вынесло на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с остановившемся там Audi A4 Avant, которым управлял 29-летний мужчина. Ехавший за Citroen на Audi A4 22-летний мужчина в целях избежания столкновения с свернул вправо и выехал в кювет.

Находившийся в Citroen 53-летний мужчина доставлен в больницу.

Второе ДТП произошло в ночь на воскресенье, в 1.25 в Таллинне на Палдиском шоссе, где 23-летний водитель Lexus IS250 потерял контроль над машиной и врезался в дерево. Водитель и пассажир (23-летний мужчина) доставлены в больницу.

Всего за сутки полиция задержала 15 водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного — в состоянии наркотического опьянения.