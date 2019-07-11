11.07.2019, 07:29
Водитель BMW совершил аварию и скрылся, но был пойман
Сегодня около двух часов ночи на 81 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа произошла авария.
Сегодня около двух часов ночи на 81 км шоссе Таллинн-Нарва в Ляэне-Вирумаа произошла авария.
Легковой автомобиль BMW X5 врезался сзади в двигавшийся впереди легковой автомобиль Chrysler Voyager, которым управлял 63-летний мужчина.
Водитель BMW с места происшествия скрылся. Находившийся во втором авто 21-летний мужчина был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.
Предполагаемого водителя BMW, 34-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, задержали позже в Таллинне.
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