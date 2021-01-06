Водитель BMW с признаками наркотического опьянения напал на полицейского

Во вторник, 5 января, после полудня полицейские остановили в городе Тарту на улице Яанамыйза для проверки автомобиль BMW, у водителя которого установили признаки наркотического опьянения.
При доставке на экспертизу в медицинское учреждение мужчина стал агрессивным и ударил полицейского. Чиновник не пострадал и продолжил службу.
Задержанного за рулем автомобиля с подозрением на наркотическое опьянение 20-летнего мужчину после экспертизы задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили в арестный дом.
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