06.01.2021, 12:40

Водитель BMW с признаками наркотического опьянения напал на полицейского

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Водитель BMW с признаками наркотического опьянения напал на полицейского
Foto: Jassu Hertsmann

Во вторник, 5 января, после полудня полицейские остановили в городе Тарту на улице Яанамыйза для проверки автомобиль BMW, у водителя которого установили признаки наркотического опьянения.

При доставке на экспертизу в медицинское учреждение мужчина стал агрессивным и ударил полицейского. Чиновник не пострадал и продолжил службу.

Задержанного за рулем автомобиля с подозрением на наркотическое опьянение 20-летнего мужчину после экспертизы задержали в качестве подозреваемого в преступлении и доставили в арестный дом.

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