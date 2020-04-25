Водитель BMW прорвался через границу Латвии и Эстонии с наркотиками в автомобиле

Полицейские обратили внимание на автомобиль, который ехал от границы, потом резко развернулся и промчался мимо погранпункта в Валга.

"Неожиданный маневр дал основания полагать, что у автомобилиста есть что скрывать от пограничников. За ним последовал патруль по шоссе Йыхви-Тарту-Валга, затем к его остановке подключились и другие полицейские", — сказал оперативный дежурный Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Спустя примерно пять минут погоня закончилась на 210 километре шоссе, где полиция перекрыла дорогу водителю BMW специальным прибором — ежом. Автомобиль с пробитыми колесами остановился, водитель был задержан. Это оказался 47-летний гражданин Латвии, а в автомобиле нашли небольшое количество марихуаны.

По словам Вирка, полиция будет подробно изучать причину проезда через границу и попытку скрыться. Также они обратяться в суд за разрешением об аресте правонарушителя.