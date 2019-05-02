Водитель без прав вылетел в кювет: четыре человека оказались в больнице

Авария произошла в 17:10 на 13 км шоссе Ныммкюла-Аулепа-Эстербю в волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа, где 27-летний мужчина без прав на легковом автомобиле Honda Civic съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и один из пассажиров — 18-летний молодой человек — были доставлены в Ляэнемааскую больницу. Другие пассажиры — 27-летний мужчина и 20-летняя женщина — были доставлены в Северо-Эстонскую региональную больницу.