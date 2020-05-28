Во взрыве и краже денег из банкомата в Ярвамаа подозревают молдаванина и болгарина

Ночью 16 мая 2018 года в поселке Аравете прогремел взрыв. Злоумышленники взорвали банкомат, находившийся снаружи продуктового магазина Meie. Оставив магазин в руинах, а банкомат разломанным на кусочки, преступники скрались с места преступления за считанные минуты. Своей кражей они причинили более 41 000 евро ущерба.

По словам полиции, они до сих пор не пойманы. Долгое время даже некого было подозревать. Сейчас следствие продвинулось вперед. Полиция объявила в розыск двух 33-летних мужчин — гражданина Молдавии и гражданина Болгарии.

Так как подозреваемые, насколько известно полиции, не являются постоянными жителями и Эстонии и после совершения преступления покинули страну, то они были объявлены в международный розыск. В их отношении был выдан ордер на арест. Полиция продолжает работу с партнерами, чтобы задержать преступников.

Как считает полиция, кража денег из банкомата в Аравете не была их первым преступлением. За пару месяцев до этого в два часа ночи, как и в случае с Аравете, были украдены деньги из банкомата в Сууре-Яани. Злоумышленники обстреляли банкомат, находившийся на стене магазина Konsum, но деньги им заполучить не удалось.