Во вторник у двух граждан Украины на эстонской границе возникли серьезные проблемы

Пыхьяская префектура сообщила о возбуждении во вторник производства в отношении гражданина Украины 1996 года рождения. На границе выяснилось, что мужчина находился в Эстонии с 29 октября незаконно. Нарушителю выписали предписание покинуть страну с запретом на въезд на три месяца.

По информации Лыунаской префектуры, 15 декабря в 16.30 на погранпукте в Лухамаа при въезде в Эстонию вопросы у пограничников возникли к 35-летнему гражданину Украины, который находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz S320 с литовскими регистрационными номерами. В ходе проверки машины выяснилось, что идентификационный номер машины носит признаки манипуляции. Транспортное средство было отправлено на дополнительную экспертизу.

Вчера в Лухамаа в одном из автомобилей с российскими номерами был обнаружен антирадар, использование и обладание которым в Эстонии запрещено.