"Во все тяжкие" по-мустамяэски, или "закладки" по всему Таллинну: как добропорядочный молодой человек заправлял наркобизнесом с международным охватом

Клиенту нужно было лишь найти по координатам прикоп в одном из парков Таллинна, чтобы получить заказанный товар: ярко-желтые таблетки экстази (МДМА), травка, амфетамин, кокаин, марки ЛСД или Xanax. Вот так и работал бизнес у "кладменов": никаких контактов лицом к лицу, посредников или наличных.

Весной 2019 года на столичном рынке наркотиков набирал популярность среди клиентов новый тщательно скрывавшийся продавец. "Мы местная лаборатория и импортер химических веществ тут в Эстонии", — рекламировал он себя на портале Cryptonia Market в Даркнете. В этот темный раздел интернета попасть не так легко: нужно иметь специальный браузер и знать, как найти черный рынок.

"Сейчас мы продаем товар только через кладки в Таллинне или почтовой посылкой по Эстонии. Также можем послать оптовые заказы куда угодно в мире в специально изготовленном устройстве с тайником, которым мы очень гордимся!" — рекламировал себя продавец на эстонском и английском языках. За этим следовал обширный список товара. Потребители и мелкие дилеры тут же ринулись попробовать новую услугу, оставляя хвалебные отзывы.

PPA

17 июня 2019 года во второй половине дня наркополиция задержала 22-летнего наркомана и мелкого дилера Лаури. В его рюкзаке нашли целое ассорти наркотиков: 22 синих таблеток экстази с изображением черепа, 50 зеленых таблеток экстази с логотипом в виде гранаты и кучу бежевых кристаллов МДМА.

Чтобы избежать тюрьмы, молодой человек пошел на соглашение с прокуратурой и рассказал, что наркотики он получил с черного рынка в Даркнете, где их на зашифрованной платформе wickr.me продает пользователь по имени Clabee.

После получения заказа Clabee создает одноразовый криптовалютный кошелек, куда клиент переводит деньги за наркотики в биткоинах. На следующий день покупателю через wickr поступают координаты прикопа с фотографиями, чтобы помочь ему найти товар у нужного камня или дерева.

PPA



Найденные у Лаури наркотики были из прикопов в Мустамяэ и Хийу, причем продавец позволил ему самому выбрать район. Прокуратуре задержанный поведал, что продавец Clabee может быть из Эстонии, а за аккаунтом могут скрываться несколько людей, так как тип общения у продавца всегда разный.