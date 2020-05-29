"Во все тяжкие" по-мустамяэски, или "Закладки" по всему Таллинну: как добропорядочный молодой человек заправлял наркобизнесом с международным охватом

За хорошие оценки он получал от бабушки с дедушкой карманные деньги, преуспевал в реальных предметах, учился играть на гитаре, жил в Мустамяэ с мамой. А в гараже он держал килограммы наркотиков и хотел создать сеть продажи наркотиков, охватывающую всю Европу.
Клиенту нужно было лишь найти по координатам прикоп в одном из парков Таллинна, чтобы получить заказанный товар: ярко-желтые таблетки экстази (МДМА), травка, амфетамин, кокаин, марки ЛСД или Xanax. Вот так и работал бизнес у "кладменов": никаких контактов лицом к лицу, посредников или наличных.
Весной 2019 года на столичном рынке наркотиков набирал популярность среди клиентов новый тщательно скрывавшийся продавец. "Мы местная лаборатория и импортер химических веществ тут в Эстонии", — рекламировал он себя на портале Cryptonia Market в Даркнете. В этот темный раздел интернета попасть не так легко: нужно иметь специальный браузер и знать, как найти черный рынок.
"Сейчас мы продаем товар только через кладки в Таллинне или почтовой посылкой по Эстонии. Также можем послать оптовые заказы куда угодно в мире в специально изготовленном устройстве с тайником, которым мы очень гордимся!" — рекламировал себя продавец на эстонском и английском языках. За этим следовал обширный список товара. Потребители и мелкие дилеры тут же ринулись попробовать новую услугу, оставляя хвалебные отзывы.
17 июня 2019 года во второй половине дня наркополиция задержала 22-летнего наркомана и мелкого дилера Лаури. В его рюкзаке нашли целое ассорти наркотиков: 22 синих таблеток экстази с изображением черепа, 50 зеленых таблеток экстази с логотипом в виде гранаты и кучу бежевых кристаллов МДМА.
Чтобы избежать тюрьмы, молодой человек пошел на соглашение с прокуратурой и рассказал, что наркотики он получил с черного рынка в Даркнете, где их на зашифрованной платформе wickr.me продает пользователь по имени Clabee.
После получения заказа Clabee создает одноразовый криптовалютный кошелек, куда клиент переводит деньги за наркотики в биткоинах. На следующий день покупателю через wickr поступают координаты прикопа с фотографиями, чтобы помочь ему найти товар у нужного камня или дерева.
Найденные у Лаури наркотики были из прикопов в Мустамяэ и Хийу, причем продавец позволил ему самому выбрать район. Прокуратуре задержанный поведал, что продавец Clabee может быть из Эстонии, а за аккаунтом могут скрываться несколько людей, так как тип общения у продавца всегда разный.
Между тем у Clabee была торговая точка и на международном черном рынке Apollon Market в Двркнете. Там он уже торговал под именем Prometheus Group и раскрыл, что Clabee — акроним от ChemLabEE, эстонская химическая лаборатория. Если верить тому, что он говорил клиентам, то у эстонского "химика" были нереально большие по эстонским меркам запасы наркотиков.
Охота на Clabee
Под присмотром наркополиции задержанный Лаури в августе продолжил заказывать наркотики. Clabee отправил следователей сначала в парк Пардитийги, потом к панельным домам на Эхитаяте теэ.
Раскрыть его удалось лишь с четвертой попытки. Полицейским удалось выяснить, что кладку у магазина Magaziin в Ярвекюла сделал худощавый темноволосый парень в очках — тогда еще 20-летний Паул Мартин Корп. Парень был далек от образа типичного наркодилера, всего лишь год назад окончил 32-ю среднюю школу и поступил в ТТУ, но находился на академическом отпуске.
Когда Лаури сделал пятый заказ, то за каждым шагом Корпа уже следили полицейские. Следователи увидели, как молодой человек, чтобы запутать следы, проехал от своего дома в Мустамяэ несколько остановок на автобусе, затем сел в такси и поехал к гаражному боксу, находящемуся в Кеск-Сыямяэ, недалеко от Таллиннского аэропорта.
Через полчаса он вышел из гаража с рюкзаком на спине, посетил несколько укромных мест в Таллинне и сделал фотографии. Когад Корп вечером вернулся домой, пришло сообщение от Clabee: "Ваш заказ выполнен. Фото прикреплены".
23 октября полицейские, словно в фильме, повалили Корпа на землю, когда он выходил из своего гаражного бокса в Кеск-Сыямяэ, заполучив и его зашифрованные мобильный телефон. В его рюкзаке и одежде были найдены приготовленные пакетики с наркотиками, которые он планировал доставить клиентам через кладки.
Масштаб "Эстонской химической лаборатории" стал ясен, когда следователи вскрыли двери гаража. Clabee говорил клиентам правду об объемах имеющегося товара. В гаражном боксе были обнаружены более семи килограмм таблеток экстази — почти 20 000 штук; килограмм гашиша, три килограмма амфетамина, 2500 таблеток Xanax, 600 марок ЛСД и более скромные объемы веществ в кристаллах.
В гараже, который молодой человек снял под предлогом хранения мебели, на самом деле проходило взвешивание и вакуумная упаковка товара. Внутри в коробках валялись воздухонепроницаемые фильтры для воды, в которых наркотики поступали из Германии в Эстонию, в таком же виде Корп отсылал их клиентам за границу.
Таблетки экстази через него разлетались по всему миру: 18 килограммов в Австралию, 3 кило в Парагвай и 2 кило в Новую Зеландию. Ни одну посылку оне не посылал под своим именем. Поступающий в Эстонию товар был адресован местным предприятиям (например, Sun Timber OÜ) и выдуманным контактным лицам (например, Юхан Мяги). Настоящим был лишь контактный телефон, с помощью которого товар забирался из почтовых автоматов Itella Smartpost. За границу "фильтры для воды" посылались курьерской доставкой DHL, а на упаковках красовались логотипы эстонских продавцом товаров для аквариумов и бассейнов, как Watex OÜ, Kalake OÜ и других.
Полиция подсчитала, что через 20-летнего накробарона прошло наркотиков на 321 700 евро, и он менее чем за год заработал 40–50 тысяч евро промежуточной прибыли. При обыске дома Корпа в чехле от электрогитары было обнаружено около 17 000 евро наличных, столько же он успел положить на различные банковские счета. В разных криптовалютных кошельках у него было криптовалюты на 15 000 евро, что также конфисковали.
Как сколотить наркобизнес
Одноклассники помнят Корпа как спокойного парня с характером интроверта. Он преуспевал в реальных предметах и учился игре на гитаре. Он избегал общих мероприятий и редко появлялся на классных фотографиях. После выпускного он пропал из поля зрения одноклассников.
История браузера помогла следователям узнать, что Корп начал собирать информациюо криптовалютах и наркотиках еще в 2017 году. После окончания школы, в сентябре 2018 года он с головой ушел в Даркнет. К концу года у него работали аккаунты на двух платформах черного рынка. В его компьютере обнаружилось и руководство, как очищать фотографии кладок от метаданных и как скрывать свои криптопароли от полиции.
Корп рассказал следователям, что продажами занимался с января 2019 года, а также признался, что и сам употребляет все то, что продает. Его поставщиком был склад наркотиков из Нидерландов, который отправлял посылки из Германии.
Торговые точки Корпа в Даркнете имели бешеный успех, а объемы заказов росли как на дрожжах. Вскоре стало ясно, что один он не сможет делать кладки по всему Таллинну в назначенное время. В декабре полиция задержала его бывшего одноклассника Рене, которому Корп предложил поработать кладменом.
Как и Корп, он был до этого чист как стеклышко: 20-летний юноша, увлекался хоровой песнью, работал в общепите и даже сыграл эпизодическую роль в одной опере в театре "Эстония". С апреля по июль 2019 года Рене был правой рукой Корпа. Он приносил Рене запакованные наркотики, а тот должен был сделать кладки в определенных местах и затем сделать фото.
В марте Рене нашел себе в помощники Карла-Хендрика (23), у которого были финансовые неурядицы. Рене платил ему около половины того, что ему давал Корп, то есть 500-1000 евро. Как в любой группировке, тут была своя иерархия, и самое низшее звено, пару недель помогавший делать прикопы Яан Отто (21) зарабатывал с этого всего 50–100 евро.
При этом Корп строил грандиозные планы. В обнаруженном в его телефоне файле "Франчайзинговый бизнес + бренд" Корп описывал намерение разделить Эстонию на четыре части и основать в каждой из них подчиняющиеся себе наркофраншизы. Согласно его плану, центры наркобизнеса находились бы в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве с Кохтла-Ярве.
Бизнес-план был детальным и занимал несколько страниц. Первым шагом там было выбрать руководителей франшиз и обучить их шифровке, вакуумной упаковке и тому, как делать кладки. При том лидером наркобизнеса он видел себя, а остальные должны бы были ему подчиняться.
В своем плане Корп писал, что создание такой преступной сети — дело нелегкое, которое повлечет за собой повышенное давление со стороны полиции, и если их поймают то "обязательно сделают из нас т.н. плохой пример, чтобы никто, боже упаси, не начал внедрять такие же системы".
Он также отмечал о необходимости укрепиться в криминальном мире, чтобы отвадить с рынка другие подобные онлайн-магазины. "Опасность убийства в стиле Николая Таранкова, если кому-то слишком серьезно перейдем дорогу", — писал Корп.
Конец истории
Реальность была далека от грандиозности планов. В конце лета Рене отказался продолжать работу кладмена, и Корп отпустил его. У Карла-Хендрика также начался психоз из-за употребления наркотиков и недостатка сна. Однажды ночью он напал с подсвечником на свою сожительницу, а прибывшие полицейские обнаружили его c ножом и одеялом на голове за разговором с невидимым собеседником по имени Виталий.
Рене рассказал, что у самого Корпа, постоянно употреблявшего наркотики, осенью два раза начинался психоз — частое побочное действие при постоянном употреблении экстази.
В итоге главарь группировки Паул Мартин Корп пошел на соглашение с прокуратурой и получил тюремный срок длиной почти в семь лет. Рене и Карл-Хендрик — по четыре с половиной года условно с таким же длинным испытательным сроком. В отношении Яана Отто еще не вынесено наказание.
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