Во время травли грызунов на судне во Франции погиб гражданин Эстонии

Отравление экипажа из семи человек произошло во время травли грызунов, рассказал собеседник агентства. "Однако вопреки правилам и по распоряжению вышестоящего начальства команда не покинула корабль, как того требуют инструкции. В результате все моряки получили сильное отравление токсичным газом, а 37-летний повар — гражданин Эстонии скончался", — отметил источник.

В свою очередь в региональном отделении Российского профсоюза моряков "Интерфаксу" сообщили, что информация о ЧП к ним с борта судна не поступала.

Однако, по данным на лето 2019 года, команда судна состояла из пяти граждан России и двух граждан Латвии.

Как отметили в одном из крюинговых агентств (агентств по набору моряков на суда) Калининграда, владельцем Fri Dolphin до 2017 года являлась норвежская компания "Скагеррак шипинг", оператором — польская "Копервик", экипаж нанимала компания из Латвии. Судно является сухогрузом водоизмещением около 3 тыс. тонн. В настоящее время оно находится в порту Бреста.

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